رسالتنا للعدو أن لا تستخف بعزيمتنا ولا برفضنا لمخطط الضم



وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن حركتي "حماس" و"فتح" مؤتمراً صحفياً مشتركاً للغعلان عن مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة حطة الضم.

إليكم أبرز ما جاء أبرز ما جاء في كلمة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ صالح العاروري:

- هذا المؤتمر المشترك فرصة لنبدأ مرحلة جديدة تكون خدمة استراتيجية لشعبنا في أكثر المراحل خطورة.

- إذا استطاع الكيان أن يمرر الضم على جزء من الضفة الغربية فهذا يعني أن مسسلسل الضم سوف يستمر.

- إذا بدأ الضم وسيطر الاحتلال على القدس والأغوار والكتل الاستيطانية وعلى الطرق، فستُفتح الشهية لضم المزيد من أراضي الضفة.

- بعد الضم سينتقل الاحتلال في التفكير في معالجة موضوع الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاحتلال له سوابق في التهجير والترحيل.

- الاحتلال يعتبر أن الضفة الغربية أرض الميعاد، وهم مستعدون للذهاب لخيارات خطيرة في الضفة الغربية.

- سيناريوهات الاحتلال المطروحة في التعامل مع السكان هي ترحيلهم.

- فُرض علينا أن نواجه هذه المخططات، ولا يسعنا أن نسكت أو نمرر أو نتعايش مع هذا الواقع بأي حال من الأحوال.

- خطوة الضم تُعد إلغاءً للحل السياسي بقيام دولتين، لأنه لا يمكن بهذا المشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة.

- لا يمكن لأي من القوى الوطنية أن تقبل حلول وسط في الخيارات التي يطرحها الاحتلال والإدارة الأمريكية.

- خطوة الضم تُعد إلغاءً للحل السياسي بقيام دولتين، لأنه لا يمكن بهذا المشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة.

- لا يمكن لأي من القوى الوطنية أن تقبل حلول وسط في الخيارات التي يطرحها الاحتلال والإدارة الأمريكية.

- يجب أن نقف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لهذا المشروع وإفشاله، وقد سبق وفعلنا، ونستطيع أن نكرر ذلك.

- لم نكن نحن وفتح مختلفين على مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته، حتى عندما كنا على خلاف مع حركة فتح.

- علينا أن نجمد خلافاتنا ولا نتوقف عندها لمصلحة اتفاق استراتيجي وجوهري في التناقض الوجودي مع الاحتلال.

- رسالتنا للعدو، لا تستخف بعزيمتنا ولا برفضنا لمخطط الضم.

- نقدّر الموقف الصلب للرئيس أبو مازن في رفض التنازل للاحتلال

- التجربة تقول إن العمل المشترك في الانتفاضة الأولى والثانية نجحت في إفشال مخططات الاحتلال.

- عندما عملنا معًا فرضنا على الاحتلال التراجع والتنازل.

- أوجه رسالة لشبابنا وقواعدنا في فتح وحماس وشعبنا، يجب أن نعمل جميعنا في كل المواقف، وألَّا ينتظروا تعلميات مباشرة.

- على الجميع أن ينخرط في العمل المشترك في مواجهة مشروع الضم، والدفاع عن شعبنا.

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