افتتاح ثاني نقطة حدودية رسمية بين ايران وباكستان السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سعيد خطيب زادة: خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اسلام آباد، اتفق وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني على افتتاح منفذ مرزب ريمدان – غبد الحدودي بين البلدين، وشيكا وفق المحادثات التي جرت سابقا بهذا الشأن.

وتابع خطيب زادة: وبذلك ومن خلال التنسيق الذي جرى بين مسؤولي البلدين والاجهزة المعنية، سيتم يوم غد (السبت) افتتاح منفذ مرز ريمدان – غبد الحدودي كثاني منفذ حدودي رسمي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية بمحافظة سيستان وبلوجستان، وذلك من قبل كبار المسؤولين المعنيين لدى البلدين.

ووصف المتحدث الايراني افتتاح هذا المنفذ الحدودي عاملا لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران وباكستان، مضيفا: ان ايجاد هذا المنفذ الحدودي بين البلدين الصديقين والجارين وافتتاح خط سكك حديد بقين خواف الايرانية وهرات الافغانية، يبين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى اولوية خاصة للتعامل والتعاون مع جيرانها، وترى أن التنمية في منطقة غرب آسيا رهن بالتعان الوثيق بين دول الجوار./انتهى/