رسالة قائد الثورة الاسلامية الى "هنية" / ايران قادرة على صنع منظومة محاكاة كافة الطائرات بإسطولها

إيران لن تدّخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني

وأبرق قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي الخامنئي رسالة الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" على خلفية تطورات الأحداث في المنطقة وفلسطين.

وشدد سماحته خلال الرسالة على أن "الجمهورية الإسلامية بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدّخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني."

إيران قادرة على صنع منظومة محاكاة كافة الطائرات المتواجدة في البلاد

صرح قائد السلاح الجوي لدى الجيش الايراني العميد "عزيز نصير زاده" خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة محاكاة طائرة "اليوشين" ، بأن اليوم بات ايران قادرة على صنع منظومة محاكاة الطيران لكافة الاسطول الجوي وبذلك نمنع خروج العملة الصعبة من البلاد.

عدد ضحايا كورونا يصل الى 11،731 شخصاً، بعد تسجيل 160 وفاة جديدة

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 11 الاف و731 شخصا، بعد تسجيل 160 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و613 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 243 الاف و 51 حالة في البلاد.

يجب محاسبة المسؤولين المتورطين في حادثة منشآة "نطنز" النووية

أكد رئيس السلطة القضائية في ايران على ضرورة إتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في حادثتي مركز سينا الطبي شمال طهران ومنشآة نظنز النووية في محافظة اصفهان.