الخزعلي يحذر من "الانفلات الأمني" عقب اغتيال الهاشمي

وقال الخزعلي في بيان "ندين عملية إغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي"، مشددا "على ضرورة إجراء التحقيق العادل لمعرفة الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

واضاف الخزعلي "ومن واقع الشعور بالمسؤولية ننبه الجميع الى خطورة محاولة إعادة مشهد الإغتيالات والإنفلات الأمني في العاصمة بغداد".

وأطلقت مجموعة مسلحة تقلها دراجتان ناريتان، النار ليلة امس على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

واثارت حادثة اغتيال الهاشمي ردود أفعال غاضبة في داخل البلاد وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي، وطالبت تلك الجهات السلطات العراقية بالكشف عن الجهات المنفذة للهجوم.

جدير بالذكر ان المغدور هشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات ستراتيجية عديدة.