تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في امريكا

وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.

وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62 شخصا. /انتهى/