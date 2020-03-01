  1. السياسة
١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في امريكا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في امريكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت اليوم السبت، أول وفاة بفيروس كورون

وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.

وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62 شخصا. /انتهى/ 

رمز الخبر 1902456

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