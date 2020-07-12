رويترز... صنعاء وافقت على السماح للامم المتحدة بالصعود الى ناقلة صافر

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال المصدران إن حركة انصار الله التي تسيطر على المرفأ بعثت برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة.

وتناقش الأمم المتحدة أيضا مع الطرفين المتحاربين في اليمن ترتيب بيع النفط الخام وتقسيم إيراداته بين الطرفين .

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا يوم الأربعاء لبحث مشكلة الناقلة صافر.

وكان إنتاج اليمن من النفط قد انهار منذ تدخل تحالف العدوان السعودي في اليمن في مارس آذار 2015 الذي خلف أكثر من 100 ألف قتيل وتسبب فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وفي الآونة الأخيرة بدأت الأمم المتحدة محادثات فعلية بين الطرفين للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وخطوات لبناء الثقة بهدف استئناف مفاوضات السلام. لكن المناقشات تعقدت بسبب اشتداد العنف منذ أواخر مايو أيار عندما انتهى أجل هدنة مؤقتة فرضتها جائحة فيروس كورونا.