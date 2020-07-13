مهاجم فريق برسبوليس على رادار فريقين برتغاليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تألق"مهدي طارمي" في موسمه الأول في الدوري البرتغالي مع فريق "ريوآوه"، كان حافزاً لمناقشه إنتقال اللاعب إلى نادي أكبر مثل "بورتو" و"بنفكا" و"اسبورتينك" و"ليسبون".

ويقال أن نادي "ريوآوه" قدّم مبلغ 10 ملايين يورو للحصول على خدمات "طارمي" في الموسم القادم، ومن المرجح أن تكون هذه الصفقة من أبرز الإنتقالات إلى الدوري البرتغالي.

وبعد تألق "طارمي" أصبحت الفرق البرتغالية تراقب عن كثب الدوري الإيراني.

وأعلن "نيكومنش" مدير أعمال "طارمي" عن إهتمام نادي "ريوآوه" و"ويتوريا كيمارش" في جذب مهاجم برسبوليس "علي عليبور" خلال الإنتقالات القادمة./انتهى/