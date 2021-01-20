السعودية تستدين 788 مليون دولار

وذكرت الوزارة في بيان أن إصدار اليوم قسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 2.075 مليار ريال (553 مليون دولار)، تستحق في 2028.

وتبلغ الشريحة الثانية 880 مليون ريال (235 مليون دولار)، تستحق في 2033.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعا في إيراداتها المالية نتيجة هبوط أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس كورونا على الطلب ومن ثم الأسعار.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.

والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط 11 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية.

المصدر: الاناضول