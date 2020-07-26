طهران ستقوم بكل الخطوات القانونية اللازمة لإدانة اعتداء الطائرات الأميركية

وقال "فيروزنيا": "أن اعتراض مقاتلات أمريكية لطائرة مدنية وتعريض أرواح الركاب الأبرياء من أطفال ورجال ونساء للخطر، هو نموذج بارز للممارسات الارهابية والإجرامية التي يقوم بها الامريكيون في المنطقة".

وأضاف: "إن التبريرات التي قدمها الأمريكيون لهذه القرصنة الجوية الموصوفة، هي بمثابة عذر أقبح من ذنب".

وتابع: "هم يكذبون بقولهم أنهم التزموا المسافة الآمنة ولم يتسببوا بأي خطر، علما أنه لا يحق لهم أساسا الاقتراب من الطائرة تحت أي ذريعة، إذ أن عملهم هذا هو نقض سافر لكل القوانين والأنظمة الدولية المعتمدة في مجال الملاحة الجوية".

وأشار السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، إلى أن طائرة "ماهان" كانت تحلق في مسار جوي معروف ومعتمد للطائرات المدنية الإيرانية المتجهة من طهران إلى بيروت وبالعكس، عندما تم اعتراضها من قبل مقاتلات أمريكية من طراز "اف 15"، مؤكدا "تحميل الولايات المتحدة كل التبعات والمسؤوليات المترتبة على هذا العمل الجبان".

وقال فيروزنيا إن "إيران ستقوم بكل الخطوات الحقوقية والقانونية اللازمة لإدانة القرصنة الجوية الأمريكية في منظمة الامم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي والمحاكم ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بالمسافرين الجرحى والمصابين من جراء هذا الحادث".

واعتبر أن "الحضور الأمريكي اللاشرعي في المنطقة، هو السبب الأساسي لكل الأعمال الإرهابية والممارسات المخلة بالأمن والتهديدات التي تطال دول المنطقة وشعوبها"، مشددا على أن "خروج القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة، هو العامل الأساسي الذي يضع حدا لكل هذه القرصنة والممارسات الإرهابية".

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