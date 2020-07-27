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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٥٩ م

استهداف الجيش الاسرائيلي بصواريخ موجهة من جنوب لبنان

استهداف الجيش الاسرائيلي بصواريخ موجهة من جنوب لبنان

اعلنت القناة 11 الاسرائيلية استهداف جيش العدو الاسرائيلي بصواريخ موجهة من جنوب لبنان، مشيرة الى استهداف سيارة تابعة للجيش الاسرائيلي.

وافادت تقارير اعلامية من جنوب لبنان عن وقوع تبادل لاطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلية في موقع رويسة العلم بمنطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة جنوب لبنان.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة ميركافا حصل بعدها تبادل لإطلاق النار على الحدود مع لبنان. على اثرها يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف محيط موقع رويسة العلم ومرتفعات كفرشوبا بقذائف المدفعية من عيار مئة وخمسة وخمسين مليمترا.

رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ان ما يجري في الشمال امر غير بسيط.

رمز الخبر 1906131

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