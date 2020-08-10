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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م

عدد الوفيات جراء كورونا في ايران يصل الى 18،844 بعد تسجيل 189 وفاة جديدة

عدد الوفيات جراء كورونا في ايران يصل الى 18،844 بعد تسجيل 189 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و844 شخصا، بعد تسجيل 189 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و132 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الإثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و132 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 328 الاف و844 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 189 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18 الاف و616 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 286 الف و646 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 992 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و811 الف و817 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.

رمز الخبر 1906447

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