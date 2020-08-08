ايران ... تسجيل 2،125 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 132 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و125 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 324 الاف و692 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 132 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18 الاف و264 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 282 الف و122 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و 148 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و661 الف و965 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.