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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٩ م

الصحة الإيرانية تعلن:

تسجيل 2،020 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 163 شخصاً

تسجيل 2،020 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 163 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و427 شخصا، بعد تسجيل 163 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و20 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و20 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 326 الاف و712 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 163 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18 الاف و427 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 284 الف و371 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و 22 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و686 الف و498 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.

رمز الخبر 1906413

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