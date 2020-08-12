ظريف يستهجن وصف أميركا لموقف أمين مجلس تعاون الخليج الفارسي بأنه إجماع إقليمي

وفي تغريدة له على تويتر، أشار محمد جواد ظريف الى تصريحات المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الارهاب، بشأن الرسالة الاخيرة للامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي حول تمديد الحظر التسليحي على ايران، وكتب: أن أميركا وبسبب اليأس والإحباط تعتبر الموقف الشخصي للأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، إجماعا إقليميا.

وأضاف ظريف في تغريدته: لقد بلغ اليأس والإحباط بالولايات المتحدة حدا لتتظاهر بوجود التأييد لجهودها لتمديد الحظر التسليحي غير القانوني على ايران، بحيث تلجأ الى الموقف الشخصي للأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، والذي أدلى به مجبرا، لتعتبر ذلك إجماعا إقليميا.

ولفت وزير الخارجية الى تصريح مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الارهاب: إن مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط.

جاء هذا التصريح من القحطاني ردا على رسالة الامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي الى مجلس الامن الدولي والتي طلب فيها تمديد الحظر التسليحي على ايران.