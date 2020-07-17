طيران الامارات يستأنف رحلاته إلى طهران

وافادت العلاقات العامة لشركة المدينة بمطار الإمام الخميني الدولي بانه قال محمد رضا كريميان إن تفشي مرض كوفيد 19 في العالم وانخفاض الطلب على السفر تسبب في قيام العديد من شركات الطيران في العالم بخفض عدد عمليات الطيران أو إيقافها. .

وتابع: "إن تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة وتحسين ظروف السيطرة على فيروس كورونا تسبب في عودة عدد من رحلات الركاب لشركات الطيران تدريجياً إلى الظروف الطبيعية وسنرى من جديد نمو الرحلات .

وقال كريميان"وفي هذا الصدد أعلنت طيران الإمارات عن خطتها لاستئناف رحلاتها إلى مطار الإمام الخميني وهبطت أول رحلة لها بعد ما يقرب من 6 أشهر في الساعة العاشرة و25 دقيقة بطهران.

وصرح عضو المجلس إلاداري بشركة المدينة بمطار الإمام الخميني بانه سيتم اعتبارا من اليوم الجمعة رحلة يومية على طريق طهران- دبي- طهران بطائرة بويينغ 777 من قبل شركة طيران الامارات.