رصد 2،385 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 168 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.
وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و385 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 347 الاف و 835 حالة في البلاد.
وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 168 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19 الاف و972 شخصا.
وتابعت: لحد الآن قد تماثل 300 الف و881 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 773 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.
ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و914 الف و49 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.
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