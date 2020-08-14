رصد 2،501 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 169 وفاة جديدة بهذا المرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية "سيما سادات لاري" اعلنت اليوم، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: "خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد 2501 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 338 الفا و 825 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 169 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19الف و331 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 293 الفا و811 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليونين و 812 الفا و 388 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.

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