  1. الإجتماعي
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م

الصحة الإيرانية تعلن:

رصد 2،245 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 161 وفاة

رصد 2،245 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 161 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 19 الاف و492 شخصا، بعد تسجيل 161 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و245 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و245 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 341 الاف و70 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 161 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19 الاف و492 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 295 الف و630 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 911 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و836 الف و252 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.

/انتهی/

رمز الخبر 1906610

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي