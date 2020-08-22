وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو على راس وفد دفاعي وعسكري

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو لنظيره الإيراني العميد أمير حاتمي، حيث من المقرر أن يجري الأخير عدة لقاءات مع نظيره وغيره من المسؤولين الروس، كما سيجري زيارة لمعرض "أرميا 2020" العالمي للأسلحة ويشارك في المؤتمر الخاص بهذا المعرض.

ويقام المعرض "أرميا" العسكري والهندسي الدولي في كل عام منذ عام 2015 بروسيا، بأمر من رئيس الجمهورية، ويتم فيه الكشف عن آخر الانجازات الدفاعية والعسكرية الروسي، كما تعد على هامش هذا المعرض عدة مؤتمرات وندوات في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية، ويتم دراسة المواضيع ذات الصلة على يد الأخصائيين والخبراء بمجال الاسلحة.

شهد التعاون الروسي الايراني بمجال العسكري خلال الاعوام الأخيرة نموا ملحوظا ومثمرا، بموازات التعاون الثنائي بمجال السياسي والاقتصادي.



ومن أهداف زيارة وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي لروسيا هو تعزيز التعاون العسكري بين طهران وموسكو على صعيد العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية./انتهى/