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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:١٧ م

وزير الدفاع الايراني:

أبرمنا عقودا لتصدير الاسلحة الى مختلف الدول

أبرمنا عقودا لتصدير الاسلحة الى مختلف الدول

صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "امير حاتمي" أنه تم توقيع عقود لتصدير الاسلحة الى مختلف الدول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان  العميد حاتمي قال في تصريح له اليوم الاربعاء حول التعاون التسليحي بين ايران وسائر الدول: ان التعاون التسليحي للجمهورية الاسلامية الايرانية مع بعض الدول في الفترة التي سعى فيها الاميركيون وفرضوا فيها الحظر التسليحي علينا وبعد رفع القيود التسليحية (حسب الاتفاق النووي) جار بصورة جيدة.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بلغت مستويات جيدة خلال هذه الفترة في مجال صادرات الاسلحة الى بعض الدول وتم ابرام عقود في هذا المجال.

وقال العميد حاتمي: انه وفيما يتعلق بشراء الاسلحة ايضا فانها نجري محادثات مع مختلف الدول في الوقت الحاضر.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1910247

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