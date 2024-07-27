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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٤٧ م

لبنان...‏المقاومة الإسلامية تستهدف موقع مسكفعام ونقطة الجرداح

لبنان...‏المقاومة الإسلامية تستهدف موقع مسكفعام ونقطة الجرداح

استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام ونقطة الجرداح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:58 من صباح اليوم السبت 27-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:25 من صباح اليوم السبت 27-07-2024 نقطة الجرداح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1946890

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