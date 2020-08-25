الوكالة تأمل التمکن من الإشراف على نشاط السعودية في المجال النووي

واعرب صالحي في مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي عن امله بأن تحمل زيارة الاخير الى طهران نتائج جيدة.

واضاف صالحی ان زيارة غروسي لطهران ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين ايران والوكالة الدولية معربا عن امله بان تحمل هذه الزيارة نتائج ايجابية لكلا الطرفين حيث يكون اداء الوكالة وفقا لنظامها وفي المقابل تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بواجبها في اطار البروتوكول الاضافي.

ووصف محادثاته مع غروسي بانها كانت بناءة جدا حيث ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملها بشكل تقني ومستقل كما ان نشاط ايران سيكون وفقا لتعهداتها.

واوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان تفاهمات جيدة تحققت بين الطرفين وتقرر اصدار بيان مشترك يعمل الطرفان على اعداده.

لن نسمح لاحد باستغلال الوكالة الذرية لتحقيق اهدافه

وبدوره قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي: ان ايران من الاماكن التي نفذ فيها الكثير من عمليات التفتيش ولكن هناك بعض الامور التي تحتاج الى الشفافية ولايوجد اي تغيير في آلية عمل الوكالة، مؤكدا ان تعاوننا مع ايران بناء .

واعرب مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن امله بان تتمكن الوكالة من الاشراف على البرنامج النووي السعودي ايضا.

ونفى غروسي بأن يكون له اي ميول سياسية، لافتا ان عمل وكالة الطاقة الذرية فني وتقني بحت ولكن هناك بعض الامور يجب تنفيذها ففي بعض الاوقات هناك امور بحاجة الى الشفافية.

وصرح غروسي ان الوكالة لاتربطها علاقات خاصة مع اي دولة ولايمكن لدولة التأثير على علاقات الوكالة مع الدول الاخرى، مضيفا: ان جميع تقارير الوكالة ممنهجة ويتم تدوينها ونشرها بحساسية فائقة، الحكومات تذهب ولكن الوكالة باقية .

ووصف علاقات وكالة الطاقة الذرية الدولية مع ايران بالمهمة وقال : اضمن ان لايوجد تأثير على الوكالة ولكن هناك ضغوط تمارس عليها وهذه هي جزء من السياسة العالمية , لكننا لن نسمح للضغوط بالتأثير على قراراتنا بقدر المستطاع.

ووصل غروسي الى طهران مساء امس الاثنين لاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين في اول زيارة يقوم بها الى طهران بصفة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.