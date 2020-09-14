اقامة مراسم عزاء الامام السجّاد (ع) في حسينية الامام الخميني

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مراسم عزاء الامام السجاد (ع) تمت بحضور قائد الثورة الاسلامية بحسينية الامام الخميني رضوان الله تعالی علیه.
وتمت اقامة هذه المراسم بدون حضور جمهور المواطنین في اطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
/انتهى/
اقيمت مراسم عزاء استشهاد الامام السجاد (ع) بحضور السيد على الخامنئي بحسينية الامام الخميني.
وافادت وكالة مهر للانباء، ان مراسم عزاء الامام السجاد (ع) تمت بحضور قائد الثورة الاسلامية بحسينية الامام الخميني رضوان الله تعالی علیه.
وتمت اقامة هذه المراسم بدون حضور جمهور المواطنین في اطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
/انتهى/
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