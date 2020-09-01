لا نسمح للزعزعات الاقتصادية بالحيلولة دون تنمية البلاد

وجاء هذا التصريح لروحاني في إجتماعه اليوم الثلاثاء، مع لجنة التنسيق الاقتصادي، حيث أكد انه رغم الأضرار التي الحقتها الزعزعات الاقتصادية مثل العقوبات وكورونا الى بعض المجالات، لكن الحكومة لا تألو جهدا للحفاظ على تطوير وإزدهار قطاعي الانتاج والتجارة وتوفير جميع مستلزمات الشعب.

واضاف: ان الحكومة عازمة لوضع سياسات وخطط جديدة في مجال الاقتصاد الكلي واقتصاد الأسر.

وأشار روحاني الى القروض التي منحتها الحكومة الايرانية للأسر وأصحاب الاعمال، والتسهيلات التي منحتها للأصحاب الدخل المحدود من الموظفين والمتقاعدين، من أجل مساعدتم في شراء السلع الاساسية، منذ بداية العام الايراني الجاري وبعد استشراء فيروس كورونا.

وأكد الرئيس الايراني على عزم الحكومة للحيلولة دون مواجهة الشعب مشاكل في مجال توفير السلع الاساسية والمعيشية، على غرار ما حصل لغاية الان، وقال أننا لدينا برامج ومخططات بهذا الصدد.