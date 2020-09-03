  1. السياسة
٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٠١ م

استشهاد اسير فلسطيني داخل سجن عوفر الإسرائيلي

استشهاد اسير فلسطيني داخل سجن عوفر الإسرائيلي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يوم الأربعاء، استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب والمحكوم بالسجن 18 عامًا، في سجن "عوفر" قرب رام الله، نتيجة جلطة قلبية.

وأوضح نادي الاسير أن الأسير داود الخطيب استشهد نتيجة تعرضه لجلطة قلبية، وفقًا للرواية المتوفرة لدى النادي حتى اللحظة.

يذكر أنه 6 أشهر فقط متبقية للإفراج عن الأسير داوود الخطيب من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن سبب استشهاد الأسير داود الخطيب ناتجة عن الاهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وحملت مهجة القدس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير الخطيب مطالبة هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال .

المصدر:فلسطين اليوم

رمز الخبر 1907276

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