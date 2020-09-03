مدمرات الجيش الإيراني ستُزوّد بصواريخ كروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه على هامش معرض "نهضة صناعة القطع" بوزارة الدفاع اليوم الخميس صرح الأدميرال"امير رستكاري" ، بانه سيتم تزويد مدمرات الجيش الإيراني بنظام اطلاق عمودي لصواريخ كروز بعيدة المدى.

و أكد رستكاري أن المنظمة ستسلم القوة البحرية التابعة للجيس الايراني المدمرة " دنا" حتى 20 مارس/آذار 2021.

وأشار الى أن من المؤمل ايضا تسليم الحوامة " بيروزان" للقوة البحرية حتى الموعد المذكور، مبيّنا أن هذه الحوامة تتمتع بسرعة عالية وتعد هجومية نظرا لنظام التسليح المزودة به، وتمتلك قابلية التخفي عن الرادار بجانب امكانية نقل القوات والمعدات من البحر الى اي موقع شاطئي.

من جهة ثانية بيّن الادميرال رستكاري أن ايران باتت تمتلك امكانية تصدير معدات عسكرية بمختلف المجالات وغير عسكرية بعدة مليارات سنويا.

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