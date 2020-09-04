اللواء سلامي يشيد بضمان النظام والامن في مراسم عاشوراء

وقال اللواء سلامي خلال اتصال هاتفي اجراه مع قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين أشتري يوم امس الخميس: نشكر الباري تعالى، انه وبرغم الدعاية المسمومة لأعداء الإسلام ومحرم الحرام، فإن مراسم العزاء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع) قد جرت بمنتهى الامن والنظام في التخطيط الدقيق الواعي من قبل قوى الامن الداخلي وتعاون سائر القوى الامنية ولاسيما مشاركة المواطنين الواعين والملتزمين بالقانون رغم الظروف الخاصة بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود التي فرضتها الإجراءات الصحية، لتسجل بذلك تجربة فريدة في التاريخ.

واعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية مشاركة الشعب الإيراني المهيبة في إقامة مراسم العزاء في يومي التاسع والعاشر من محرم تلبية لتوصيات قائد الثورة الاسلامية والتزاما بالبروتوكولات الصحية انها جديرة بالاشادة والتاسي وقال ان تعاون والتزام المعزين والمواكب الحسينية بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا دليل على شموخ وعظمة وعزة الشعب الايراني والتزامه بصون نعمة الامن وصحة المجتمع الأمر الذي ساعد كوادر الامن الداخلي والصحة لتادية مهامهم في هذه الظروف الحرجة.