وزير خارجية سويسرا يصف علاقات بلاده مع ايران بالودية والعريقة

جاء ذلك في تغريدة كتبها كاسياس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد، في الاشارة الى المراسم التي اقيمت لمناسبة مرور مائة عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكتب وزير خارجية سويسرا: ان العلاقات الدبلوماسية تنبع من الصداقة والتجارة. اننا نحتفل اليوم لمناسبة مرور 100 عام على علاقاتنا مع ايران باقامة معرض في قلب طهران.

ونشر كاسياس صورا لحضوره في هذه المراسم التي جرت في جامعة طهران.

وكان وزير خارجية سويسرا قد وصل الى طهران صباح السبت في زيارة تستغرق 3 ايام بدأها من مدينة اصفهان التي وصفها بانها لؤلؤة الشرق الاوسط.

والتقى كاسياس اليوم رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، حيث اجرى معهم محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.