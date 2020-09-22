أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها كلمة قائد الثورة الإسلامية بأن مرحلة الدفاع المقدس اثبتت ان اي عدوان سيواجه ردا مدمرا.