أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
* اطلاعات ..
- القائد.. مرحلة الدفاع المقدس اثبتت ان اي عدوان سيواجه ردا مدمرا .
* ايران ..
- الوزير ظريف ..ايران لن تدخل في مباحثات حول قضايا سبق التباحث والاتفاق بشأنها .
* جوان ..
- روسيا تؤكد .. التهديدات الامريكية لن تجعلنا نتردد في مسار بيع السلاح لايران ابدا .
* حمايت..
- حماس تحدد مهلة شهرين للكيان الصهيوني.. إنهاء حصار غزة او نقل الحرب لتل لبيب.
* خراسان ..
- وسط تبادل الاتهامات والاهانات , ترامب يهدد بمنع بايدن من خوض السباق الرئاسي.
* رسالت ..
- هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة " فيكتوري " الامريكية في ضواحي العاصمة العراقية بغداد .
* رويش ملت ..
- محافل نيابية .. مجلس الشورى سيرد بحزم على الاجراءات الامريكية العدوانية الاخيرة .
* عصر ايرانيان ..
- اسماعيل هنية ..لن نغمض اعيننا ابدا عن حق اللاجئين بالعودة لارضهم وديارهم.
* آرمان ملي ..
- مظاهرات احتجاجية في تسع محافظات مصرية وشعارات تطالب باقالة السيسي .
* كيهان ..
- الرئيس اللبناني .. الشعب هوالذي سيشكل حكومة لبنانية جديدة وليس فرنسا .
* وطن امروز ..
- في سيرك الانتخابات الامريكية .. ترامب يتهم بايدن بالادمان على المخدرات .
* ابرار ..
- روسيا .. اجراءات الحظر الدولية على ايران التي سبق الغاؤها ستبقى ملغاة.
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