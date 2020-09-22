  1. إيران
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٨ ص

اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020؛

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها كلمة قائد الثورة الإسلامية بأن مرحلة الدفاع المقدس اثبتت ان اي عدوان سيواجه ردا مدمرا.

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

* اطلاعات ..

- القائد.. مرحلة الدفاع المقدس اثبتت ان اي عدوان سيواجه ردا مدمرا .

* ايران ..

- الوزير ظريف ..ايران لن تدخل في مباحثات حول قضايا سبق التباحث والاتفاق بشأنها .

* جوان ..

- روسيا تؤكد .. التهديدات الامريكية لن تجعلنا نتردد في مسار بيع السلاح لايران ابدا .

* حمايت..

- حماس تحدد مهلة شهرين للكيان الصهيوني.. إنهاء حصار غزة او نقل الحرب لتل لبيب.

* خراسان ..

- وسط تبادل الاتهامات والاهانات , ترامب يهدد بمنع بايدن من خوض السباق الرئاسي.

* رسالت ..

- هجوم بقذائف صاروخية يستهدف قاعدة " فيكتوري " الامريكية في ضواحي العاصمة العراقية بغداد .

* رويش ملت ..

- محافل نيابية .. مجلس الشورى سيرد بحزم على الاجراءات الامريكية العدوانية الاخيرة .

* عصر ايرانيان ..

- اسماعيل هنية ..لن نغمض اعيننا ابدا عن حق اللاجئين بالعودة لارضهم وديارهم.

* آرمان ملي ..

- مظاهرات احتجاجية في تسع محافظات مصرية وشعارات تطالب باقالة السيسي .

* كيهان ..

- الرئيس اللبناني .. الشعب هوالذي سيشكل حكومة لبنانية جديدة وليس فرنسا .

* وطن امروز ..

- في سيرك الانتخابات الامريكية .. ترامب يتهم بايدن بالادمان على المخدرات .

* ابرار ..

- روسيا .. اجراءات الحظر الدولية على ايران التي سبق الغاؤها ستبقى ملغاة.

رمز الخبر 1907847

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