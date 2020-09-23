أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:
اطلاعات ..
الرئيس روحاني .. امريكا غير قادرة على فرض اجراء مفاوضات ولا فرض حرب على ايران .
ايران ..
سرغي لافروف .. الحظر التسليحي الدولي على ايران سيرفع بموعده بالاول من الكتوبر.
ابتكار ..
جون بولتون يؤكد فشل محاولات امريكا اعادة اجراءات الحظر الدولية الملغاة على ايران .
رويش ملت ..
رئيس مجلس الشورى قاليباف.. دماء الشهيد قاسم سليماني حطمت هيبة ومكانة امريكا .
سياست روز ..
منطقة شرق البحر الابيض المتوسط مقبلة على اعصار التصعيد اليوناني التركي .
قدس ..
هجومان في يوم واحد يستهدفان السفارة الامريكية ببغداد ورتلا عسكريا امريكيا بشمال العراق .
كيهان ..
ادعاءات للكيان الصهيوني تتحدث عن وقوف السودان وقطر في طابور المطبعين .
ابرار ..
مصرع عشرات الجنود في هجمات لحركة لطالبان في اليوم الاكثر دموية بافغانستان.
آفتاب يزد ..
وزير خارجية كوبا يصف امريكا بالتهديد الاكبر للامن والسلام في العالم .
جوان ..
وزير الدفاع .. ايران تحتفظ بحقها في ملاحقة قتلة الشهيد قاسم سليماني .
حمايت ..
الرئيس روحاني بخطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة .. حان وقت قول لا للسلطوية والتنمر.
رسالت ..
محافل اعلامية عربية .. الشعوب العربية والاسلامية لن تغفر لنظم الطبيع خياناتها.
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