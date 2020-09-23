أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:

اطلاعات ..

الرئيس روحاني .. امريكا غير قادرة على فرض اجراء مفاوضات ولا فرض حرب على ايران .

ايران ..

سرغي لافروف .. الحظر التسليحي الدولي على ايران سيرفع بموعده بالاول من الكتوبر.

ابتكار ..

جون بولتون يؤكد فشل محاولات امريكا اعادة اجراءات الحظر الدولية الملغاة على ايران .

رويش ملت ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف.. دماء الشهيد قاسم سليماني حطمت هيبة ومكانة امريكا .

سياست روز ..

منطقة شرق البحر الابيض المتوسط مقبلة على اعصار التصعيد اليوناني التركي .

قدس ..

هجومان في يوم واحد يستهدفان السفارة الامريكية ببغداد ورتلا عسكريا امريكيا بشمال العراق .

كيهان ..

ادعاءات للكيان الصهيوني تتحدث عن وقوف السودان وقطر في طابور المطبعين .

ابرار ..

مصرع عشرات الجنود في هجمات لحركة لطالبان في اليوم الاكثر دموية بافغانستان.

آفتاب يزد ..

وزير خارجية كوبا يصف امريكا بالتهديد الاكبر للامن والسلام في العالم .

جوان ..

وزير الدفاع .. ايران تحتفظ بحقها في ملاحقة قتلة الشهيد قاسم سليماني .

حمايت ..

الرئيس روحاني بخطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة .. حان وقت قول لا للسلطوية والتنمر.

رسالت ..

محافل اعلامية عربية .. الشعوب العربية والاسلامية لن تغفر لنظم الطبيع خياناتها.