بلدية طهران تستضيف المؤتمر العاشر لمنظمة السياحة العالمية

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن رئيس لجنة التراث الثقافي والسياحة التابعة لمجلس بلدية طهران، حسن خليل آبادي قال خلال اجتماع اللجنة، إن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة، وإذا تم اعتماده سيتوجب على البلدية استضافة مؤتمرات السياحة العالمية.

وأضاف أنه خلال مؤتمر منظمة السياحة العالمية الذي انعقد العام الماضي اقترحنا أن تستضيف طهران مؤتمر هذه المنظمة وقد تم الترحيب بهذا الاقتراح.

وأكد خليل آبادي على أن التخطيط لاستقطاب السياح في بعض المدن أدى إلى ارتفاع السياح في تلك المدينة، مشيرا إلى أن طهران لديها معالم سياحية كثيرة وتتمتع بخدمات وافية للسياح، مؤكدا على ضرورة التخطيط بهذا الصدد.

وفي معرض إشارته إلى التراث القيّم والتاريخي لطهران والمدن التابعة لها والأحداث التاريخية التي حدثت في هذه المدينة، قال خليل آبادي إن المعالم السياحية في طهران تستهوي السياح الأجانب.