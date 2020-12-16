بناء 7 مجمعات للطاقة في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس بلدية طهران "بيروز حناجي" قال خلال المؤتمر الدولي الخامس للطاقة المتجددة في إيران ان البلدية أقدمت على بناء 7 مجمعات للطاقة في العاصمة بالاضافة الى 19 بناء للطاقة بسعة حوالي 600 كيلووات/ ساعة يمكنها انتاج 900 ميغا بايت في الساعة من الكهرباء سنوياً.

وأضاف ان هذه الكمية من الإنتاج تمنع انبعاث 700 طن من الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري وتعادل زراعة 3500 شجرة في طهران. كما تم تركيب 1019 من سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في الأماكن العامة بالبلدية، مما سيمنع انبعاث 320 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.

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