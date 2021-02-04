خطيب زادة: مستقبل البلاد في مجال البحر والموانئ واعد ومشرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال زيارته التفقدية لمختلف اقسام ميناء "الشهيد رجائي" جنوب البلاد اشار خطيب زادة الى دور الموانئ على الصعيد الدولي وقال: ان احد افضل اشكال التعاون بين الجهاز الدبلوماسي في البلاد ومؤسسات الدولة على الصعيد الدولي هو العلاقة بين وزارة الخارجية ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية.

واضاف: ان وزارة الخارجية الى جانب منظمة الموانئ والملاحة البحرية تمثلان الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجواء الدولية.

واعتبر خطيب زادة ميناء "الشهيد رجائي" بانه من مفاخر الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: لقد تفقدت مشاريع التطوير في هذا الميناء واعتقد ان فترة الحظر اثبتت اكثر من اي وقت اخر بان مجموعة ناشطة ومبدعة كيف يمكنها ان يكون لها اداء تاريخي في اطار المصالح الوطنية.

واكد المتحدث باسم الخارجية قائلا: ان ما رايته اليوم يبشر بايام افضل بكثير في مجال البحر والموانئ.

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