أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها التظاهرات الشعبية في المنامة التي نددت باتفاقية اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الخيانية.