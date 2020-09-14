أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:
ايران ..
مؤشرات على قرب اندلاع انتفاضة شعبية كبرى في الاراضي الفلسطينية المحتلة
جوان ..
اتساع دائرة التنديد بتطبيع العار الاماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني.. الخونة سيدفعون الثمن
رسالت ..
انتقادات داخلية في العراق لصمت الحكومة ازاء اتفاقيات التطبيع الخيانية مع الكيان الصهيوني
كيهان ..
استراتيجيون جمهوريون .. على ترامب اعلان حالة الطوارئ واعتقال قادة الديمقراطيين في حالة هزيمته
آفتاب يزد ..
الرئيس التركي.. فرنسا لا تستطيع اعطاءنا دروسا بالتاريخ ولا ينسى احد جرائمها بافريقيا
أبتكار ..
نتائج احدث استطلاعات الرأي بامريكا تشير لتقدم بايدن في اربع ولايات رئيسية
أفكار ..
شمخاني .. النظام الخليفي سيواجه مصيرا مجهولا بعد خيانته للاسلام
اطلاعات ..
الامم المتحدة تؤكد ارتكاب التحالف السعودي جرائم حرب بشعة في اليمن
مردم سالاري ..
تظاهرات شعبية في المنامة تنديدا باتفاقية اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الخيانية
عصر ايرانيان ..
ابرام ايران والصين اتفاقية استراتيجية أفشل سياسة ضغوط الحد الاقصى الامريكية
آرمان ملي ..
الصين تصف امريكا باكبر خطر يتهدد الامن والسلام في العالم
سياست روز..
تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الفلسطينية للتصدي لاتفاقيات التطبيع الخيانية مع الكيان الصهيوني./انتهى/
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