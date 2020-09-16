أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها التوقيع على اتفاقيات اعتراف بالكيان الصهيوني بواشنطن في ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا.