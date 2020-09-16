أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:
قدس..
كامب ترامب ..بلدان عربيان آخران ينضمان لمسار الخيانة بعد 42 عاما من كامب ديفيد.
كيهان ..
التوقيع على اتفاقيات اعتراف بالكيان الصهيوني بواشنطن في ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا.
سياست روز ..
احتراق اتفاقيات التطبيع في يوم الغضب الفلسطيني .. تداعي شهر عسل البحرين والامارات ونتنياهو .
مردم سالاري ..
المتحدث باسم الحكومة .. ايران سترد بحزم على اي تحرك امريكي معاد.
ابرار ..
صدامات بين انصار سمير جعجع وانصار التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل ببيروت.
اطلاعات ..
تفجر انتفاضة فلسطينية تزامنا مع اعلان اقامة البحرين والامارات علاقات مع الكيان الصهيوني.
آفتاب يزد..
وزير الخارجية الامريكي يلوح بقرب تفعيل آلية الزناد ضد ايران.
خراسان ..
تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الامريكية في العراق بشكل ملحوظ.
حمايت ..
بدء انتفاضة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ضد اعتراف الامارات والبحرين بالكيان الصهيوني.
ايران ..
الامين العام للامم المتحدة يؤكد ضرورة صيانة كل الاطراف للاتفاق النووي.
آرمان ملي ..
قوات روسية محمولة جوا تشارك بمناورات عسكرية في جمهورية روسیا البيضاء .
إبتكار ..
سلام اسود بالبيت الابيض .. توقيع الامارات والبحرين والكيان الصهيوني اتفاقيات سلام.
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