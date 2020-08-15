أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 15 أغسطس/آب 2020

وكالة مهر للأنباء:

اطلاعات ..

خيانة كبرى بحق القضية الفلسطينية .. الامارات تعترف بالكيان الصهيوني في حماقة استراتيجية

ايران ..

الصفقة الحقيرة ..الامارات تبرم اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني

ابرار..

الخارجية الايرانية .. الامارات ستتحمل جميع تبعات حماقة التطبيع مع الكيان الصهيوني

جام جم ..

السيد حسن نصر الله ..الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني خدمة انتخابية لترامب

حمايت..

رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يتحرك في مسار اجراء انتخابات برلمانية مبكرة

رسالت ..

امريكا تخطو خطوات مهزوزة في مجلس الامن لتمرير مشروع قرار ضد ايران

سياست روز ..

الامارات المتحدة الصهيونية .. مسلسل خيانات النظم العربية الرجعية للقضية الفلسطينية مستمر

جوان ..

الرئيس الافغاني ..الدور الان لحركة طالبان لتثبت جديتها في السلام

وطن امروز ..

الرئيس التركي يوجه تحذيرا للدول الاوروبية من مغبة مهاجمة سفينة مسح تركية

كيهان ..

الامارات حولت نفسها الى هدف مشروع للمقاومة بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

مردم سالاري ..

ايران تدين بشدة خيانة الامارات الصارخة للشعب الفلسطيني

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن ابرام الامارات العربية المتحدة لاتفاق خياني مع الكيان الصهيوني في مقالها، الامارات خيانة وحماقة ..بعد سنوات من اخفاء النظم العربية الرجعية لمحاولاتها الخاصة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني .. سبقت الامارات جميع النظم العربية الرجعية المهرولة في مسار التطبيع بابرامها لاتفاقا علنیا و رسميا مع الكيان الصهيوني وذلك في خطوة خيانية كبرى لتعبيد الطريق امام حليفاتها المترددات خوفا من التبعات المحتملة , وللتشجيع على تجاهل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل .

وبالطبع لم يأت هذا الحدث الخياني الصارخ من لاشيئ او من نقطة الصفر ابدا , فهو في الواقع نتاج لسنوات من الصلات والارتباطات السرية على مختلف المستويات والمجالات بين ابو ظبي وتل ابيب.

رسالت ...

حملت افتتاحية صحيفة رسالت عنوان يقول، على اوروبا تحديد موقفها، تحدثت الصحيفة فيها عن موقف الترويكا الاوروبية المرآئي ازاء الاتفاق النووي .. الترويكا الاوروبية التي تدعي حرصها على الاتفاق النووي مطالبة اليوم بتوضيح مغزى مواكبتها مشروع القرار الامريكي ضد ايران فمشروع القرار الامريكي الداعي لتمديد الحظر التسليحي المفروض على ايران يتنافى مع بنود وفحوى القرار الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي المبرم بين ايران وخمسة زائد واحد , فمتى سيضع الاوربيون حدا لازدواجيتهم مقابل هذا الاتفاق الدولي ؟

ان امام الترويكا خيارين اليوم , فأما ان تلتزم بتعهداتها بشكل كامل في هذا الاتفاق أو ان تعلن عن خروجها رسميا منه وتتحمل اية تبعات ونتائج قد تنجم بعد ذلك.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن الاتفاق الذي ابرمته الامارات مع الكيان الصهيوني من زاوية تربط الموضوع بطموحات ولي عهد الامارت وذلك في مقالها، تصورات بن زايد.. توقيت أبرام الاتفاق الخياني بين الامارات والكيان الصهيوني جاء للتعتيم على الذكرى السنوية لهزيمة الكيان مقابل حزب الله لبنان في حرب ال 33 يوما وذلك خدمة لنتنياهو كما ان الاتفاق نفسه يدعم موقف الاخير المهزوز تماما في فلسطين المحتلة, ولكن الاهم من كل ذلك هو ان ولي عهد السعودية يراهن عبر هذا الاتفاق الذي يخدم موقف ترامب الداخلي على وعود بدعم توليه عرش الامارات, وهنا يكمن خطأ محمد بن زايد الذي ضحى بهذه الخيانة بمصالح بلاده وبالقضية الفلسطينية والامة الاسلامية على مذبح اطماعه , فامريكا لاتفي بوعودها ابدا, ومصر والاردن اللتان سارتا في هذا الطريق الخياني قبل ذلك اعتمادا على وعود امريكية اختبرتا هذه الحقيقة.

خراسان ..

حول ابرام الامارات لاتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني كتبت صحيفة خراسان في مقالها، الاتفاق , اعلان بزعزعة الامن بالامارات ..الامارات طعنت فلسطين والشعب الفلسطيني في الظهر بهذا الاتفاق الخياني , لكن هذا الخيانة الكبرى لن تؤثر ابدا على عزم المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة ابدا , وكل ما في الامر هو ان هذه الخيانة ستنعكس سلبيا على الامارات نفسها.

إن ايران توسطت لدى حركة انصار الله اليمنية لايقاف ضرباتها الصاروخية للامارات , لكن الامور قد تأخذ منحى آخر في ظل التزام الحركة بالدفاع عن القضية الفلسطينية ووفائها للشعب الفلسطيني. واي تطور في هذا السياق سيترك اثاره السلبية العميقة على الاقتصاد الاماراتي والسياحة والتجارة بالامارات .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، الاتفاق الاماراتي الصهيوني تهديد لهوية المنطقة..ولي عهد الامارات يدعي ان اتصالاته مع ترامب ونتنياهو ضمنت توقف مخطط ضم الضفة الغربية , لكن الحقيقة هي شيئ اخر تماما

ان الاتصالات الاماراتية الصهيونية تعود لسنوات طويلة قبل مخطط الضم , ومثل هذه الذريعة الفارغة لا تبرر خيانة بهذا الحجم ان الامارات ونظم عربية رجعية اخرى تتحرك منذ سنوات في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والتنسيق معه على صعيد القضايا الاقليمية من البحر الاحمر الى اليمن وسوريا ولبنان الامر الذي حمل تهديدات جدية للهوية الوطنية لبلدان وشعوب المنطقة.

ان الحديث عن ايقاف مخطط الضم مجرد ذريعة لذر الرماد في العيون لتبرير هذه الخيانة الكبرى , فالكيان وافق على تجميد المخطط مؤقتا فقط انتظارا لالتحاق نظم رجعية اخرى بقاطرة هذه الخيانة.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن، تنديد بلدان اوروبية بتدخل امريكا بشؤونها، وجاء فيه .. بلور تنديد 24 بلدا عضوا في الاتحاد الاوروبي بفرض امريكا عقوبات على الدول المشاركة بمشروع لنقل الغاز الروسي لاوروبا , ما يشبه ايجاد جبهة اوروبية مقابل امريكا.

التنديد جاء مع قرب تفعيل امريكا لعقوباتها على الدول المشاركة بمشروع انبوب غاز" نورد ستريم " بين روسيا والمانيا وهو مشروع تشارك فيه خمس شركات اوروبية كبرى الى جانب شركة غاز بروم الروسية.

واعتبر بيان اوروبي مشترك تحرك امريكا لفرض عقوبات على بلدان اوروبية انتهاك للقانون الدولي وتدخل سافر في شؤون اوروبية بحتة./انتهى/