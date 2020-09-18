حزب الله يتهم الإدارة الأمريكية بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية

وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله الخميس إنها تؤكد أهمية المبادرة الفرنسية في لبنان، لكنها أضافت أن الإدارة الأمريكية هي المسؤولة عن تعطيل جهود تشكيل الحكومة.

وأشارت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إلى أنها ما زالت ترى فرصة للاتفاق على حكومة، قائلة إنها لا تزال ترى الفرصة متاحة لترميم ما خربه أولئك الذين يتولون في الظل عملية تأليف الحكومة الجديدة.

كما أعلنت الكتلة تمسكها بتسمية وزرائها في الحكومة الجديدة، مؤكدة رفضها قيام أطراف أخرى بذلك.

وجاء في البيان "نرفض بشكل قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة أو أن يضعوا حظرا على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصا وزارة المالية".

وأوضح: "ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة قرار المكونات الأخرى بعد منع الرئيس المكلف (مصطفى أديب) من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم والإخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا".

