العدو الصهيوني يحرق أكثر من 40 دونما من الأراضي جنوبي لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع العهد الإخباري أن حرائق اليوم، تأتي بعد أخرى تسبب بها العدو ليل أمس في منطقة "نمر الجمل" أثناء تنفيذه تدريبًا عند حدود المستعمرة نفسها "شلومي".
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نفّذ الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء اعتداءً موصوفًا عبر حرق أكثر من 40 دونما من أشجار السنديان والصنوبر في أحراش معمّرة في منطقة اللبونة المقابلة لمستعمرة "شلومي"، وسط محاولة الجيش اللبناني وأهالي المنطقة ورجال الإطفاء في إخماد النار.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع العهد الإخباري أن حرائق اليوم، تأتي بعد أخرى تسبب بها العدو ليل أمس في منطقة "نمر الجمل" أثناء تنفيذه تدريبًا عند حدود المستعمرة نفسها "شلومي".
/انتهى/
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