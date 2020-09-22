العدو الصهيوني يحرق أكثر من 40 دونما من الأراضي جنوبي لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع العهد الإخباري أن حرائق اليوم، تأتي بعد أخرى تسبب بها العدو ليل أمس في منطقة "نمر الجمل" أثناء تنفيذه تدريبًا عند حدود المستعمرة نفسها "شلومي".

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