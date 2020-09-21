قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تكريم شهداء الدفاع المقدس

كما يشارك في المراسم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعوائل الشهداء.
وسيلقي سماحته كلمة بهذه المناسبة./انتهى/
شارك قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي عبر الفيديو في مراسم تكريم شهداء الدفاع المقدس التي انطلقت اليوم الاثنين في طهران وباقي المدن الايرانية بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس ذكرى الحرب المفروضة ( 1980-1988).
كما يشارك في المراسم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية وعوائل الشهداء.
وسيلقي سماحته كلمة بهذه المناسبة./انتهى/
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