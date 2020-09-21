قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تكريم شهداء الدفاع المقدس

شارك قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي عبر الفيديو في مراسم تكريم شهداء الدفاع المقدس التي انطلقت اليوم الاثنين في طهران وباقي المدن الايرانية بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس ذكرى الحرب المفروضة ( 1980-1988).