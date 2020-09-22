وزير الخارجية الروسي: تصريحات أمريكا تثير الضحك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لافروف أكد في تصريح أدلى به إلى قناة "العربية أنه ليست هناك اية قيود تسليحية ضد ايران في مجلس الامن الدولي.

وتابع القول : إن امريكا ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي، لا تعتبر طرفا في هذا الاتفاق الدولي.

واكد وزير خارجية روسيا، ان عودة الحظر ضد ايران مستحيل، الامر الذي يفهمه الجميع باستثناء الولايات المتحدة.

وكان الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، قد اكد في رسالة الى مجلس الامن الدولي، بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، نظرا لوجود "شك" في المسألة.

من جانبه، اصدر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فجر امس الاحد، بيانا احادي الجانب ادعى فيه "عودة كافة انواع العقوبات الأممية بما يشمل حظر السلاح، ضد ايران".

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