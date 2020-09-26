منظمة الحج والزیارة الایرانیة: الایفاد للعمرة رهن بقبول السعودیة لشروط ایران

وقال رشیدیان فی تصریح للصحفیین علی هامش مؤتمر اقیم لاحیاء ذکری شهداء منی والدفاع المقدس، فی الرد علی سؤال حول استئناف العمرة من قبل السعودیة: انه وفقا لما اعلنوه سیتم استئناف العمرة من قبل السعودیة یوم 4 کانون الاول /اکتوبر القادم.

واضاف: انه وفقا لقرار الحکومة السعودیة سیکون استئناف العمرة علی 3 مراحل؛ الاولی تشمل المواطنین السعودیین والثانیة للرعایا الاجانب المقیمین فی السعودیة والثاثة لمواطنی الدول الاسلامیة، حیث من المتوقع ان یبلغ العدد للعمرة فی العام الحالی ملیونا و 560 الفا.

واوضح بان شروط الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تتمثل فی؛ ضمان امن وراحة وکرامة الحجاج الایرانیین وتدشین قنصلیة او مکتب رعایة مصالح لتقدیم الدعم القنصلی للمواطنین الایرانیین حین تواجدهم فی السعودیة، وسوف لن یتم الایفاد حتی تحقیق هذه الشروط.

وصرح رئیس منظمة الحج والزیارة الایرانیة بان المسجلین فی البلاد لاداء العمرة یبلغ الان 5 ملایین و 800 الف.