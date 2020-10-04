الكاظمي: هناك من يتمنى أن تسوء علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكاظمي قال في مقابلة له مع القناة العراقية الإخبارية إن حكومته تسعى لحماية العلاقات التي تربطها مع الدول العربية وإيران، مؤكدا: هناك من يتمنى أن تسوء تلك العلاقة.

/انتهى/