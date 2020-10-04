  1. السياسة
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٢٠ م

الكاظمي: هناك من يتمنى أن تسوء علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية

الكاظمي: هناك من يتمنى أن تسوء علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن سياسة حكومته هي التوازن وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مضيفا إن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية جيدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكاظمي قال في مقابلة له مع القناة العراقية الإخبارية إن حكومته تسعى لحماية العلاقات التي تربطها مع الدول العربية وإيران، مؤكدا: هناك من يتمنى أن تسوء تلك العلاقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1908210

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