إرسال أسماء 46 شخصًا متورط في العقوبات ضد إيران إلى المدعي العام في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن باقري كني وفي تصريح أدلى به خلال تفقده مستشفى مفيد، أشار إلى الارهاب الطبي والعلاجي التي تفرضه أمريكا على الشعب الإيراني، قائلا إن لجنة حقوق الإنسان وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة بما فيها وزارة الاستخبارات، قامت بتقديم أسماء 46 فردا وكيانا أمريكيا متورطين في العقوبات الأمريكية الجائرة على إيران، إلى المدعي العام في طهران من أجل ملاحقتهم.

وتابع إن الإدعاء العام في طهران ووفقا للمواد القانونية بما فيها المادتان الخامسة والثامنة من قانون العقوبات الإسلامية والمادة الثامنة من قانون الرد على الإجراء الأمريكي في اعتبار الحرس الثوري منظمة "إرهابية"، ستضع الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة الأفراد والكيانات الأمريكية الـ46 المذكورين على جدول أولوياتها.

وفي معرض إشارته إلى إجراءات الجهاز القضائي لمواجهة الجرائم الأمريكية المناوئة للشعب الإيراني وفرض عقوبات على الدواء، قال باقري إننا وبصفتها السلطة القضائية نبذل قصارى جهودنا لكي تدفع أمريكا ثمن جرائمها هذه.

وأردف أن الدول الأوروبية وللأسف، تواكب أمريكا في إجراءاتها الجنائية ضد الشعب الإيراني بما في ذلك فرض العقوبات على الدواء والعلاج.

/انتهى/