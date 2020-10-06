529 سيناريو في قسم "سرد القلم" بمهرجان المقاومة السينمائي الـ16 

وافادت وکالة مهر للأنباء بحسب المكتب الاعلامي للمهرجان، يحتل قسم السيناريو مكانة خاصة في دورة هذا العام من المهرجان لخروجه من شرنقة الاعمال المحلية الى فضاءات دولية أوسع، لاسيما أنه كان يعقد في الدورات السابقة تحت عنوان القلم الذهبي مهتماً بموضوعات تخصّ الداخل الايراني.

واستُحدثت موضوعات جديدة في قسم "سرد القلم" هذا العام ليرقى الى مستوى المسابقات الدولية وبغية توجيه المهرجان نحو مواضيع المنطقة وبالتزامن مع تصميم القائمين عليه لكي يدخل مضمار التظاهرات السينمائية العالمية.

ويمكن لكتاب السيناريوهات القصيرة والطويلة والمقتبسة وباللغات الانكليزية والفارسية والعربية على أن تكون مكتوبة بعد العام 2016م، المشاركة من مختلف انحاء العالم في مسابقة قسم "سرد القلم" المخصّص لهم في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 والحصول على جوائز وتكريمات قيّمة.

وتقدّم حتى الآن 529 سيناريو من دول ايران، ايطاليا، فرنسا، بريطانيا، وسوريا، لبنان، العراق، وفلسطين وغيرها العديد من الدول، وتصدّرت السيناريوهات السينمائية الروائية وسيناريوهات الافلام القصيرة قائمة المتقدّمين للمسابقة.

وآخر مهلة لإرسال السيناريوهات في قسم "سرد القلم" حتى 21 اكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، وبحسب توقعات إدارة المهرجان العدد بتزايد كبير يوميا.

جدير بالذكر أنه السيناريوهات التي يحقّ لها المشاركة في هذا القسم يجب أن لا يكون قد صنع أفلاما عنها.

وكان قد أكد مدير مهرجان أفلام المقاومة بنسخته السادسة عشر عن الحجم الكبير للمشاركة في اقسام المهرجان لهذا العام، وقال: قدم صانعو الأفلام أكثر من 9000 عمل سينمائي حتى الآن في فئات مختلفة من أكثر من 130 دولة إلى الأمانة العامة.

وتُقام الفترة الثانية من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي حازت على مشاركة دولية واسعة رغم استشراء جائحة كورونا، في الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتزامنا مع أسبوع التعبئة في الجمهورية الاسلامية، بإدارة "مهدي عظيمي