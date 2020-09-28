أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

اطلاعات ..

الوزير ظريف .. امريكا تمارس ارهاب ضد ايران في مجال الطب والعلاج الصحي ايضا

افكار ..

رئيس مجلس الشورى .. خروج القوات الامريكية من العراق السبيل الوحيد لحل مشاكله

جوان ..

الفصائل الفلسطينية تؤكد عزمها على تعزيز الوفاق الوطني مقابل الكيان الصهيوني والتطبيع.

جام جم ..

استمرار المظاهرات المناهضة للسيسي في مختلف المحافظات المصرية وسط شعارات تطالب بتنحيته

حمايت ..

قوات حرس الثورة تزيح الستار عن طراز جديد من صواريخ ذو الفقار الايرانية الصنع

ابرار..

انباء عن ارسال امريكا المزيد من التعزيزت العسكرية لدعم قواتها في الاراضي السورية

آفتاب يزد ..

مسؤولون عراقيون .. بومبيو هدد الحكومة العراقية باغلاق السفارة الامريكية ببغداد وباجراءات عقابية

آرمان ملي ..

اتساع دائرة المعارك بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ

خراسان ..

جمهوريتا آذربيجان وارمينيا تقفان على حافة الانزلاق في حرب شاملة.

رسالت ..

جو بايدن يشبه ترامب بوزير اعلام المانيا النازية الذي اشتهر باكاذيبه الصارخة

كيهان ..

وزير الخارجية السوري يدعو البلدان التي تواجه عقوبات امريكية لتشكيل جبهة موحدة

سياست روز ..

الشرطة البريطانية تستخدم القمع لتفريق متظاهرين ضد اجراءات الاغلاق الخاصة بكورونا./انتهى/