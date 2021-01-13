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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:١٥ م

استمراراً لسلسلة الضغوط القصوى الفاشلة؛

ادارة ترامب المهزومة تفرض حظراً جديداً على عدة كيانات وأشخاص مرتبطين بايران

ادارة ترامب المهزومة تفرض حظراً جديداً على عدة كيانات وأشخاص مرتبطين بايران

فرضت إدارة دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حظرا جديدا یستهدف 3 شخصيات و16 كيانا، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخزانة الأمريكية، قامت اليوم الأربعاء، بفرض حظر جديد على 16 كياناً مرتبطًا بإيران، في إطار زيادة الضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وفي 14 ديسمبر الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة الأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.

وتعتزم إدارة ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من الحظر على إيران.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، إن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من الحظر الجديد على إيران في الأيام  المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

/انتهى/
رمز الخبر 1910993

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