مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لأمريكا في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي أكد للمسيرة يوم أمس الأول أن المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على التعنت أمام مطالب خروجها من العراق.

وتتصاعد الضربات ضد الاحتلال الأمريكي في العراق للضغط عليه بالرحيل، لاسيما بعد موافقة البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأمريكية بالعراق مع تنامي رد الفعل على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد.

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