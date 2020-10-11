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١١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:١٣ م

مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لأمريكا في العراق

مصادر عراقية: استهداف رتل دعم لوجستي تابع لأمريكا في العراق

أفادت مصادر عراقية، اليوم الأحد، عن استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي بين السماوة والديوانية بالعبوات الناسفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق باسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي أكد للمسيرة يوم أمس الأول أن المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على التعنت أمام مطالب خروجها من العراق.

وتتصاعد الضربات ضد الاحتلال الأمريكي في العراق للضغط عليه بالرحيل، لاسيما بعد موافقة البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأمريكية بالعراق مع تنامي رد الفعل على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد.

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رمز الخبر 1908462

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