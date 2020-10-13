تسجيل4108 اصابات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 411 آلاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4108 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى508 الفا و389 حالة لغاية الان بينهم 4570 شخصا في وضع حرج.

كما أعلنت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 254 حالة وفاة في إيران ووصل عدد المتوفين في ايران 29 الفا و70 شخصا،

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ411 الفا و840 شخصا حتى اليوم.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة،ان 4 ملايين و369 الفا و622 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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