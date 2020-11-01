أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
ابرار ..
- ماكرون يتراجع..انني اتفهم مشاعر المسلمين ولا اؤيد الرسوم الكاريكاتورية.
اطلاعات ..
- عراقجي .. ايران تترقب اعلان الاطراف المعنية لمواقفها ازاء المبادرة الايرانية لحل ازمة قره باغ.
ايران ..
- ايران في رسائل سياسية وثقافية لطرفي النزاع بقره باغ .. اوقفوا الحرب.
جوان ..
- نائب رئيس لجنة الامن القومي .. ادعاءات امريكا بشأن احتجاز ناقلة ايرانية اكذوبة للدعاية.
رسالت ..
- جمهورية اذربيجان تكذب انباء استخدامها للقنابل الفسفورية في الحرب بقره باغ.
سياست روز..
- ماكرون يتراجع مقابل اتحاد العالم الاسلامي .. لا يد للحكومة الفرنسية في نشر الرسوم المسيئة.
جام جم ..
- رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتهم امريكا بممارسة ضغوط على بلاده بشأن افغانستان .
حمايت ..
- امريكا تقف على عتبة الانزلاق في فوضى عارمة وحتى حرب شوارع بمدنها .
عصر ايرانيان ..
- صفعة العالم الاسلامي لماكرون تجبره على التراجع عن تصريحاته.
كيهان ..
- زيادة احتمال دخول روسيا على خط الحرب الدائرة في قره باغ.
آرمان ملي ..
- موسكو تحذر ..سنتدخل اذا ما وصلت نيران الحرب في قره باغ للاراضي الارمينية .
قدس ..
- عشرة مؤشرات تدل على احتمال تفجر اعمال تمرد وفوضى عارمة واسعة النطاق بامريكا./انتهى/
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