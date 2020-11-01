أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

ابرار ..

- ماكرون يتراجع..انني اتفهم مشاعر المسلمين ولا اؤيد الرسوم الكاريكاتورية.

اطلاعات ..

- عراقجي .. ايران تترقب اعلان الاطراف المعنية لمواقفها ازاء المبادرة الايرانية لحل ازمة قره باغ.

ايران ..

- ايران في رسائل سياسية وثقافية لطرفي النزاع بقره باغ .. اوقفوا الحرب.

جوان ..

- نائب رئيس لجنة الامن القومي .. ادعاءات امريكا بشأن احتجاز ناقلة ايرانية اكذوبة للدعاية.

رسالت ..

- جمهورية اذربيجان تكذب انباء استخدامها للقنابل الفسفورية في الحرب بقره باغ.

سياست روز..

- ماكرون يتراجع مقابل اتحاد العالم الاسلامي .. لا يد للحكومة الفرنسية في نشر الرسوم المسيئة.

جام جم ..

- رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتهم امريكا بممارسة ضغوط على بلاده بشأن افغانستان .

حمايت ..

- امريكا تقف على عتبة الانزلاق في فوضى عارمة وحتى حرب شوارع بمدنها .

عصر ايرانيان ..

- صفعة العالم الاسلامي لماكرون تجبره على التراجع عن تصريحاته.

كيهان ..

- زيادة احتمال دخول روسيا على خط الحرب الدائرة في قره باغ.

آرمان ملي ..

- موسكو تحذر ..سنتدخل اذا ما وصلت نيران الحرب في قره باغ للاراضي الارمينية .

قدس ..

- عشرة مؤشرات تدل على احتمال تفجر اعمال تمرد وفوضى عارمة واسعة النطاق بامريكا./انتهى/