العراق يريد التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع ألمانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارته إلى ألمانيا، وناقش الجانبان آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع "جئنا إلى برلين للتأكيد على أن العراق يسعى لإقامة علاقات قوية مع ألمانيا."

وأكد رئيس الوزراء العراقي في المؤتمر على التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين البلدين ودعا إلى تقديم الدعم المالي للعراق من أجل إجراء انتخابات سليمة في البلاد.

وكان الكاظمي قد سافر من قبل إلى فرنسا للقاء كبار المسؤولين والتوصل إلى اتفاقات حول مختلف القضايا./انتهی/